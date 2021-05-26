В образовательных учреждениях Якутска усилена антитеррористическая защита

Глава города Якутска Евгений Григорьев 20 мая провел совещание антитеррористической комиссии города Якутска с участием руководителей структурных подразделений.

С информацией об исполнении требований к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений ознакомили заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова и заместитель начальника управления образования г. Якутска Егор Охлопков.

В настоящее время все 51 общеобразовательное учреждение Якутска оснащены системами видеонаблюдения. В каждом учреждении имеется кнопка экстренного вызова полиции, которая обслуживается специализированной организацией (ФГУП «Охрана Росгвардии») и имеет выделенный канал связи для передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел. Все 63 дошкольных учреждения также обеспечены системами видеонаблюдения и оснащены кнопками экстренного вызова полиции. Из 4 учреждений дополнительного образования детей системой видеонаблюдения оснащены 3 учреждения. Система видеонаблюдения отсутствует в МБУ ДОД «Детский подростковый центр». Все учреждения дополнительного образования имеют кнопки экстренного вызова полиции с выводом сигнала в отдел вневедомственной охраны.

На сегодня, во время образовательного процесса, частными охранными организациями охраняются 49 школ. В МОКУ С(К)ОШ-И № 28 физическая охрана осуществляется штатными сторожами в круглосуточном режиме. В детских садах физическая охрана осуществляется штатными сторожами.

На сегодня все образовательные учреждения, за исключением МБДОУ д/с № 24, находящиеся в ведении Управления образования обследованы, паспорта безопасности учреждений согласованы с территориальными органами УФСБ России, Росгвардии, МЧС России, Паспорт безопасности МБДОУ Д/с № 24 находится на согласовании в УФСБ.

Заслушав информацию, глава Якутска Евгений Григорьев в срок до 1 июня поручил управлению образования города составить дорожную карту перехода на заключение долгосрочных договоров охраны с частными охранными предприятиями, провести инвентаризацию ограждений школ и детских садов, составить дорожную карту перехода видеонаблюдения школ и детских садов на централизованную систему видеонаблюдения в рамках программы «Умный город», составить расчет сметной стоимости работ по оснащению ДОУ дверными домофонами.

Также, управлению образования совместно с управлением культуры и духовного развития, управлению спорта Якутска поручено ежеквартально предоставлять отчеты по принятию мер, в том числе проведению совещаний в вверенных подразделениях с участием работников стационарных постов охраны по вопросам безопасности и профилактики агрессивного и противоправного поведения обучающихся, выявления лиц, способных причинить вред жизни и здоровью участникам образовательного процесса, проведению проверок на предмет наличия всех видов оружия, любых колющих и режущих предметов, взрывных веществ.

МУ МВД России «Якутское» совместно с Северо-Восточным ЛУ МВД России на транспорте рекомендовано запланировать и провести дополнительные профилактические мероприятия в миграционной среде, особое внимание обратить на вновь прибывающих на территорию республики лиц из стран с высокой экстремистской и террористической активностью.