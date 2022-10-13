В оборонных предприятиях ДВ открыты вакансии

Более 500 вакансий оборонных предприятий Дальнего Востока и Арктики представят на онлайн-ярмарке КРДВ и HeadHunter



С 13 по 20 октября на специальной странице Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики на сайте HeadHunter состоится онлайн-ярмарка вакансий. Мероприятие будет посвящено поиску квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, работающих на Дальнем Востоке. В ярмарке планируют принять участие более 20 компаний-резидентов преференциальных режимов ТОР и СПВ из 6 субъектов ДФО, которые представят более 500 вакансий.



Все семь дней на платформе https://expo.hh.ru/ можно будет изучать предложения работодателей и участвовать в онлайн-встречах. Вакансии сгруппированы по требованиям к опыту работы или по виду профессиональной деятельности. Среди профессий, востребованных дальневосточными предприятиями ОПК – инженеры, дефектоскописты, специалисты по защите информации, строители, экономисты, юристы, а также специалисты рабочих специальностей — слесари, токари, водители, монтажники, машинисты.

«Онлайн-ярмарки вакансий отлично себя зарекомендовали, так как позволяют работникам и работодателям экономить ресурсы на логистике, оперативно задавать вопросы, назначать и проводить встречи. Считаю крайне важным, что этот формат не ограничивает нас в выборе специалистов из какого-то одного региона, и мы можем с помощью инструмента онлайн-ярмарки найти и привлечь на Дальний Восток лучших из лучших», — поделился Гасан ГАСАНБАЛАЕВ, директор департамента развития трудовых ресурсов КРДВ.

Ярмарка вакансий ведущих работодателей ДФО на брендированной странице КРДВ портала hh.ru имеет весь необходимый функционал для оперативного размещения информации о работодателях, сбора и обработки резюме, взаимодействия с соискателями после окончания мероприятия. В Корпорации ожидают, что предприятия-партнеры в ходе ярмарки вакансий смогут существенно увеличить количество откликов на свои кадровые предложения, усилить входящий поток кандидатов – как из регионов-субъектов Дальневосточного федерального округа, так и из России в целом.



Помимо ярмарок вакансий актуальные предложения предприятий-резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ доступны на специализированном портале КРДВ «Учиться и работать на Дальнем Востоке и в Арктике». Через форму обратной связи молодые соискатели могут направить заявку на трудоустройство или стажировку, обучение новой профессии, участие в программах переселения и трудовой мобильности, а также воспользоваться мерами поддержки от государства и работодателей, доступными в регионах Дальнего Востока и Арктики.