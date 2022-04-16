В Нюрбинском улусе раскрыта кража автошин из предприятия

В дежурную часть полиции Нюрбинского района поступило сообщение о краже двух автомобильных шин. Факт хищения имущества был выявлен руководством компании. Материальный ущерб составил 44 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний работник данной организации. Установлено, что злоумышленник распивал спиртное, находясь на рабочем месте, и решил похитить шины для последующего сбыта. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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