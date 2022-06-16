16.06.2022
01:40
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Происшествия

В Нюрбинском улусе пропал человек — источник

В информационном пространстве распространяется донесение за подписью оперативного дежурного ЕДДС Нюрбинского улуса А.А. ГАВРИЛЬЕВА о том, что 15 июня в 13.42 дежурному диспетчеру ОГПС №26 Нюрбинского района поступило сообщение о том, что по направлению Жархан – Малыкай опрокинулась лодка, перевозившая груз. Предполагается, что водитель лодки мог утонуть.

По информации заместителя главы Бордонского наслега, водителем лодки является житель села Малыкай, 1976 года рождения. Предполагаемое место происшествия – река Марха, примерно в 15 км от села Чукар верх по течению.

На место происшествия выехала бригада спасателей 2 человека сотрудников ГИМС – 2 человека.

Источник в администрации Бордонского наслега подтвердил SakhaLife вышеприведенную информацию. На момент написания статьи, пропавший водитель лодки еще не обнаружен. А значит, сохраняется надежда, что он мог остаться в живых. Поиски будут продолжены.    

Фото: с сайта Ил Тумэна.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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