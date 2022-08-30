В Нюрбинском улусе повысят доступность медпомощи

Правительство Якутии и администрация Нюрбинского района подписали соглашение о развитии системы здравоохранения. Подписи под документом в присутствии главы Якутии Айсена Николаева поставили вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина и глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев.

Документ предусматривает завершение капитального ремонта больничного комплекса Нюрбе, строительство больничного комплекса на 70 коек в г. Нюрба в рамках национального проекта «Здравоохранение». За счет средств государственного бюджета запланировано строительство врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов, покупка автотранспорта для медицинских учреждений района. В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» будет оснащено медицинским оборудованием первично-сосудистое отделение Нюрбинской ЦРБ.

«Реализация соглашения позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей улуса, усовершенствовать организацию системы здравоохранения района. Важно, чтобы качественные изменения почувствовал каждый житель района», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Отметим, что правительство Якутии окажет всю необходимую методическую и консультативную помощь в реализации муниципальных полномочий по организации медицинского обеспечения, а также медицинского сопровождения летней оздоровительной компании детей.