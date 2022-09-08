08.09.2022
20:14
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Происшествия

В Нюрбинском улусе оперативно нашли заблудившуюся девочку-подростка   

8 сентября в 15.05. поступило сообщение о том, что во время учебной практики при сборе картофеля в Нюрбинском районе пропала девочка-подросток. 

Незамедлительно спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) прибыли на место и организовали поисковые мероприятия.

В поисках подростка под руководством Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) участвовали шесть групп, в состав которых входили  спасатели, работники учреждения и местные жители. 

В 16.40 одна из поисковых групп обнаружила девочку на лесной дороге и благополучно доставила ее домой. Несовершеннолетняя в удовлетворительном состоянии, передана родителям.

В поисках было задействовано: 75 человек, 20 единиц техники и беспилотный летательный аппарат.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: ИЗ АРХИВА СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ РС(Я)
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

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