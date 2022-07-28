В Нюрбинском улусе энергетики расчищают просеку ЛЭП

В Нюрбинском РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) производится расчистка просеки линии электропередачи напряжением 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» с использованием специализированной техники – мульчера.

Мульчер валит, измельчает в щепу и смешивает с верхним слоем грунта древесную поросль. Работы ведутся на участке линии от реки Ботомою до реки Тюкян. В летний период текущего года с помощью мульчера расчищено 49,72 га просеки. До конца сезона подготовки к осенне-зимнему периоду предстоит расчистить еще 39,3 га. Кроме магистральной линии просеки «стригут» под линиями 35 кВ «Нюрба – Маар», «Маар – Онхой», «Нюрба – Хампах».

«В пожароопасный сезон чистые просеки являются преградой распространению лесного пожара. А в непогоду, при шквалистом ветре и обильных осадках поваленные деревья не станут причиной обрыва проводов или замыканий на линии», – пояснил начальник Нюрбинского РЭС ЗЭС Александр Егоров.