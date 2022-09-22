В Нюрбинском РЭС устанавливаются птицезащитные устройства

Энергетики Нюрбинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) устанавливают птицезащитные устройства для линий электропередачи и линейных разъединителей перед трансформаторными подстанциями.

В середине сентября 2022 года было установлено 27 комплектов птицезащитных устройств (ПЗУ) для ЛЭП на воздушной линии напряжением 10 кВ «Нюрбачан», питающей населенные пункты Сюля и Нюрбачан.

Птицезащитные устройства для ЛЭП предназначены для защиты птиц, которые могут сесть на провод и коснуться траверсы опоры (или наоборот), что приводит к поражению током и гибели. Погибшая птица может застрять между проводом и траверсой, что может вызвать замыкание провода на землю и привести к отключению линии. Отключение линии или трансформаторной подстанции ведет к сбою электроснабжения потребителей.

В настоящее время персонал Нюрбинского РЭС ведет работы по установке 3 комплектов устройств на линейных разъединителях перед трансформаторными подстанциями 10 кВ в селе Кюндядя.

Такие ПЗУ предназначены для защиты птиц на опорах с разъединителями, а также на вводах токоведущих проводов в комплектных трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ с проходными изоляторами.

«Установка птицезащитных устройств – необходимая мера для сохранения надежности электроснабжения потребителей. По пути миграции птицы сталкиваются с конструкциями воздушных линий, загрязняют изоляторы и оборудование, что может привести к сбоям в работе сетей», — отметил главный инженер Нюрбинского РЭС Валерий Федотов.

В конце сентября – в начале октября текущего года энергетики планируют установку ПЗУ для линейных разъединителейв селах Малыкай и Хаты, а также в населенных пунктах, обслуживаемых персоналом монтерского пункта «Маар»: Киров, Энгольжа, Маар, Акана, Ынахсыт, Едей, Чкалов.