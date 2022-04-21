В Нюрбинском РЭС производится расчистка просек ЛЭП мульчером



В Нюрбинском РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) для обеспечения надежности и безопасности работы линий электропередачи производится расчистка просек ЛЭП с использованием специализированной техники – мульчера.

Мульчер валит, измельчает и смешивает с верхним слоем грунта древесную поросль.

В весенний период на высоковольтной магистральной линии «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» персонал ЗЭС с помощью мульчера расчистил 29,6 га просеки, подрядная организация – 50,99 га.

18 апреля 2022 года энергетики приступили к расчистке просеки ВЛ 35 кВ «Нюрба –Хампах».

С 20 апреля работники подрядной организации ООО «АМК-Строймонтаж» начнут работы на четырех межпоселковых воздушных линиях электропередачи 10 кВ Нюрбинского района.

«Расчистка просек ЛЭП от дикорастущей поросли проводится в целях предотвращения возможных технологических нарушений. Растущие на просеке деревья и кустарники могут способствовать возникновению внештатной ситуации, нарушению электроснабжения или травматизму людей. При шквалистом ветре и обильных осадках вероятность возникновения таких ситуаций усиливается. А в пожароопасный сезон чистые просеки станут преградой распространению лесного пожара», — отметил главный инженер ЗЭС Алексей Аникин.

Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность магистральных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 4096 км, распределительных сетей – 6640,3 км.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы «РусГидро» и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия). В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 141,010 МВт, тепловая – 1723,651 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,2 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.





