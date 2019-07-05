В Нюрбинском районе возбуждено уголовное дело

Нюрбинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП » Нюрбинская типография»по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

Следствием установлено, что в период с 01.07.2018 по 31.05.2019 директор муниципального предприятия из личной заинтересованности частично не выплатил заработную плату свыше трех месяцев 14 работникам МУП «Нюрбинская типография» на общую сумму в размере свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей. При этом на счету предприятия имелись достаточные денежные средства для выплаты заработной платы, полученные из хозяйственного ведения предприятия, то есть путем получения дохода за оказание полиграфических услуг, и предоставленные из местного бюджета Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) в виде субсидии, которые были расходованы в нарушение очередности списания денежных средств.

В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме, также проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.