В Нюрбинском районе в результате ДТП пострадали 2 человека

01 мая около половины десятого утра поступило сообщение о том, что на ФАД «Вилюй» в 794 км + 800м произошло ДТП есть пострадавшие.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС предварительно установили, что 01 мая около 09 часов 20 минут на ФАД «Вилюй» 793км +800м Нюрбинского района автомашина «Toyota Succeed» следовавшая со стороны г.Нюрба по ул. Манчары в сторону с. Сунтар не уступил дорогу автомашине пользующемуся преимуществом в движении а/м «Suzuki Grand Vitara».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Toyota Succeed» 1959 г.р. получил ушибы мягких тканей грудной клетки и грудины. Ему назначено амбулаторное лечение. Пассажир второго транспортного средства был госпитализирован в НЦРБ РС(Я) г. Нюрба с тяжелыми травмами головы.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на проезжей части, особенно при проезде перекрестков и пешеходных переходов — соблюдайте скоростной режим, увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства, так же соблюдайте боковой интервал.