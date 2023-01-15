15.01.2023
12:10
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Происшествия

В Нюрбинском районе ушел свет в 4 населенных пунктах

В Нюрбинском районе в четырех населенных пунктах отключилось электроснабжение. Тем временем, по данным Gismeteo, на улице -54 °C

Как сообщается в телеграм — канале Балабкина Бриф Z, специалисты восстанавливают электроснабжение в четырех населенных пунктах Нюрбинского района Якутиию. На устранение аварии задействованы 3 единицы техники и 13 человек. Объекты подключены к резервному источнику питания.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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