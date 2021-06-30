В Нюрбинском районе пьяный водитель скатился с парома в воду

30 июня около 8 часов 30 минут в Нюрбинском районе инспекторами ДПС на паромной переправе реки «Вилюй» у села Кюндядя был выявлен водитель 1986 г.р., который, управляя автомобилем УАЗ без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением, съехал с парома в воду.

Со слов мужчины следует, что он следовал с участка «Салтааны» Нюрбинского района в сторону с. Сунтар.

В ходе проверки установлено, что данный гражданин находился в розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 ч.1 УК РФ). К тому же выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения с применением специального технического средства Alcotest показало результат 1,04 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлены административные материалы: по ст. 12.8 ч.3 за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянении, ранее лишенным такого права, по ст.12.2 ч.2 за управление транспортным средством без государственных номерных знаков, по ст.12.37 ч.1 за отсутствие полиса ОСАГО, по ст.12.1 ч.1 за управление незарегистрированным транспортным средством, по ст.12.3 ч.1 за отсутствие документов на автомашину, по ст.12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности. Общая сумма наложенных штрафов за целый букет нарушений составила без малого 40 тысяч рублей.

Нарушитель водворен в камеру административно задержанных.