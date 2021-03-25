В Нюрбинском районе обследуют деревянные многоквартирные дома

19 марта рабочая группа НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» посетила Нюрбинский район и провела рабочее совещание по вопросу реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД РС(Я) в муниципальных образованиях района.



В рамках встречи обсудили вопросы по признанию деревянных МКД нецелесообразными для проведения капитального ремонта.

Представители муниципальных образований отметили необходимость организации межведомственной комиссии для обследования деревянных многоквартирных домов на предмет нецелесообразности проведения капитального ремонта.

На встрече присутствовали: заместитель главы по жизнеобеспечению МР — АНДРЕЕВ А.А., начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ МР — ЗАХАРОВ А.А., главный архитектор МР — АНТИПИНА А.А., глава МО «город Нюрба» — ИВАНОВ А.И., глава МО «Октябрьский наслег» — КОРЯКИН С.А., глава МО «Кюндядинский наслег» — ЗАМЯТИН Я.Е., глава МО «Сюлинский наслег» — ФЕЛЕГОНОВ Д.Н., глава МО «Тюмюкский наслег» — САМОРЦЕВ И.П.