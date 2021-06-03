03.06.2021
21:57
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Происшествия

В Нюрбинском районе лесопожарные борются с огнем

 В настоящее время лесопожарными формированиями проводятся работы по тушению лесного пожара в 4 км. от населенного пункта Маар Нюрбинского района.

В тушении лесного пожара участвуют 41 лесной пожарный ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», 30 мобилизованных из числа местного населения и 18 единиц техники.

   «Проведена работа по прокладке противопожарного разрыва трактором по периметру лесного пожара, лесной пожар не угрожает населенному пункту и объектам экономики. Работа по тушению лесного пожара осложняется порывистым ветром. Проводится усиление сил и средств лесопожарных формирований. Дополнительно на подмогу направлены 19 работников ГАУ «Якутлесресурс» и ФБУ «Авиалесоохрана», — сообщил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов.

Фото: sakhalife
Источник: Пресс-служба Минэкологии.
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