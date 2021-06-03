В Нюрбинском районе лесопожарные борются с огнем

В настоящее время лесопожарными формированиями проводятся работы по тушению лесного пожара в 4 км. от населенного пункта Маар Нюрбинского района.

В тушении лесного пожара участвуют 41 лесной пожарный ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», 30 мобилизованных из числа местного населения и 18 единиц техники.

«Проведена работа по прокладке противопожарного разрыва трактором по периметру лесного пожара, лесной пожар не угрожает населенному пункту и объектам экономики. Работа по тушению лесного пожара осложняется порывистым ветром. Проводится усиление сил и средств лесопожарных формирований. Дополнительно на подмогу направлены 19 работников ГАУ «Якутлесресурс» и ФБУ «Авиалесоохрана», — сообщил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов.