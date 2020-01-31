31.01.2020
16:45
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Происшествия

В Нюрбинском районе чудом не замерзли два человека

31 января в Нюрбинском районе едва не замерзли двое мужчин. Одного спасатели нашли в машине, второго обнаружили по следам от кроссовок.

Оперативная группа спасателей выехала на поиски людей. Как выяснилось позже, в 23.00 автомашина застряла на лесной дороге, один человек пошел за подмогой и исчез, второй, не дождавшись, в 4.30 утра забил тревогу и вызвал спасателей.

В 7.00 в 30 километрах от с. Акана была обнаружена застрявшая, но работающая автомашина и один человек, второго обнаружили по следам от кроссовок спустя 1,5 часа, обессилившего и замерзшего на лесной дороге. До села он не дошел 10 километров.

Повезло попавшим в беду  и с погодой, ночью было всего -25 и полный штиль. Из поселка спасатели вызвали на помощь трактор для транспортировки машины.

Пострадавший кратко рассказал о своих злоключениях: изначально он одет был не по сезону, демисезонные кроссовки, легкая зимняя куртка. В темноте искал дорогу, подсвечивая телефоном, когда села батарейка, в дело пошли спички, замерз сильно.

Пострадавшего и его товарища с подозрением на  переохлаждение и обморожение в срочном порядке  эвакуировали в медпункт с. Акана. К счастью, состояние у обоих мужчин нормальное, обморожений нет.

Фото: ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Николай Фатеев, ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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