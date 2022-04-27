В Нюрбе забили первую сваю новой школы

В День 100-летия ЯАССР, 27 апреля, в микрорайоне Убоян г. Нюрба установили первую сваю нового здания средней школы на 360 мест. Объект будет построен за счет средств инвестиционной программы социально-экономического развития района. Ввод объекта планируется в 2024 году.

В торжественном мероприятии приняли участие министр строительства РС (Я) Павел Кылатчанов, глава района Алексей Иннокентьев, мэр города Нюрба Александр Иванов, коллектив школы, жители микрорайона.

«Этого события ждали все. Пройдет совсем немного времени и новая школа – красивое современное здание — откроет свои двери для учеников», – сказал Павел Кылатчанов, поздравляя собравшихся со знаменательным событием в жизни улуса.

В настоящее время 352 ученика обучаются в ветхом деревянном здании 1985 года постройки на 257 мест.

В новом здании школы для учащихся будет создано современное образовательное пространство, оборудованы учебные кабинеты, компьютерный класс, актовый зал, библиотека, столовая и пищеблок.

В этом учебном году Убоянская школа стала республиканской площадкой инновационных проектов, открыт виртуальный педагогический класс. 29 сентября 2021 г. на базе школы появился Центр образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках национального проекта «Образование». В школе работает коррекционный класс, в котором с 2009 года обучаются дети с особенностями развития.