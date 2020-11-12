В Нюрбе возбуждено уголовное дело по факту подделки официальных документов

Прокуратура Нюрбинского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о лесопользовании, по результатам которой установлен факт подделки официальных документов.

Установлено, что в сентябре 2020 года работниками лесничества на территории Аканинского наслега выявлен факт незаконной рубки местным жителем лесных насаждений в виде лиственницы в количестве 38 деревьев объемом 7,32 кубических метров в отсутствие разрешительных документов.

Впоследствии по просьбе близкого родственника лица, осуществившего незаконную рубку, работником лесничества в г. Нюрба изготовлены поддельный приказ руководителя органа лесничества о разрешении рубки, а также подложный договор купли-продажи лесных насаждений граждан для собственных нужд, в которых указаны недостоверные сведения о якобы получении указанных разрешительных документов до рубки лесных насаждений.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.