18.05.2022
13:09
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Якутия

В Нюрбе ветераны тыла получили в подарок от мэра подписку на местную газету

В городе Нюрба 47 ветерана тыла в рамках акции районной газеты «Подари подписку ветерану» получили в подарок от главы города подписку на второе полугодие на газету «Ньурба — Огни Нюрбы».

На майские праздники глава города Александр ИВАНОВ и руководители муниципальных учреждений города встретились на дому с каждым ветераном, со словами благодарности вручили традиционные подарки. Помимо этого, в этом году администрация города оформила всем ветеранам подписку на районную газету, что стало самым радостным и приятным подарком для пожилых людей.  Ведь для некоторых газета – это единственный источник информации о жизни города и района, который дает им возможность быть в курсе событий, узнать, оценить  и сформировать свое видение о жизни современного общества. Еще с советских времен, с 1937 года, газета была и остается для ветеранов самым популярным и важным источником информации. У многих хранятся ежегодные подшивки, которые со временем могут стать самым нужным и полезным архивом всей истории Нюрбы.

Встречи с ветеранами прошли очень тепло и сердечно, ведь в эти дни у них появилась возможность поговорить с руководителями города Нюрба, узнать информацию  из первых уст. Было много вопросов,  обсуждений и, конечно, советов от людей, чей жизненный опыт и знания имеют особую ценность для молодых.

Акция «Подари подписку ветерану» районной газеты «Ньурба — Огни Нюрбы» продолжается. Помимо этого, в связи с Годом Матери в Республике Саха подписка на второе полугодие дополнилась еще и акцией «Подари подписку матери».

Источник: Пресс-центр МО «Город Нюрба».

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