В Нюрбе утилизируют «кладбище» машин прошлого столетия

4 июня в городе Нюрба в рамках Всероссийской акции «Марафон зеленых дел» прошел субботник по очистке несанкционированной свалки.

На субботнике приняли участие 6 организаций: Администрация МО «Город Нюрба», МБУ Служба эксплуатации городского хозяйства, ГАУ «Якутлесресурс», ГБУ «Авиалесоохрана», ГКУ РС(Я) «Нюрбинское лесничество» и Нюрбинский комитет государственного экологического надзора. Было задействовано 7 единиц большегрузной техники. Также в этот день начали свою работу волонтеры города Нюрба первого сезона.

По словам главы МО «Город Нюрба» Александра Иванова, на территории города есть 3 несанкционированные свалки. В течение нескольких десяток лет, еще со времен Советского союза на этих свалках накопилось несколько тонн отходов. Также образовалось «кладбище» машин прошлого столетия. Для решения этой проблемы Администрация города проводит системную работу.

В минувшем году МБУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» приобрела металлопресс. С несанкционированных свалок было вывезено более 150 кузовов старых машин. Только вчера в рамках акции «Марафон зеленых дел» вывезли 40 кузовов.

Глава города отметил, что проблема несанкционированных свалок не решается одними субботниками. К ней надо подходить более организованно и системно. Как он подытожил, в течении 2 лет город должен освободиться от тяжелого и бытового мусора.