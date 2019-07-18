В Нюрбе прошло большое совещание о ходе кормозаготовительной компании в республике

Рабочая поездка Главы Якутии Айсена Николаева Верхневилюйский и Нюрбинский районы завершилась совещанием о ходе кормозаготовительной компании в республике. Участие в нем приняли члены кабмина республики и представители муниципальных образований.

С основным докладом на совещании выступил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов. По его словам, в этом сезоне регион должен заготовить 479 тыс тонн сена, 24 тыс тонн силоса и 14 тонн сенажа. Кормозаготовительная кампания в целом завершится в середине сентября.

Из-за неблагоприятных погодных условий, добавил он, в центральных улусах наблюдается угнетение роста и развития зерновых, однолетних кормовых культур, естественных сенокосов. Дефицит ожидается в Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском районах. Однако, наиболее сложная обстановка сложилась в Верхоянском улусе, где из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Из запланированных 11 тыс тонн район прогнозирует заготовить 4,4 тыс тонн.

«Минсельхоз республики выделит улусу 12,5 млн на заготовку сена мобильными бригадами и перевозку кормов внутри улуса на начальном этапе зимовки», – сказал министр.

О готовности продать сено пострадавшим улусам заявили Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Кобяйский, Олекминский и Хангаласский районы.

По итогам совещания Айсен Николаев дал работникам сельского хозяйства ряд поручений по формированию резервного фонда кормов для районов, где ожидается дефицит, организации грубых кормов и подготовке мобильных бригад.

В столице Нюрбинского района Глава Якутии также посетил Нюрбинскую птицефабрику и ознакомился с работой предприятия после восстановления в результате аварии, случившейся из-за разрушения клеточных батарей. Николаев побывал и в местности Куочай, находящейся в четырех километрах от Нюрбы. Здесь он пообщался с сенокосчиками машинно-технологической станции «Нюрба-Агро».

Кроме того, и вилюйской группе районов руководителю республики рассказали о системе мелиорации. В Верхневилюйском улусе он осмотрел шлюз-регулятор в местности Тэнэлилэх на территории Тамалаканского и Харбалахского наслегов и шлюз-регулятор в на реке Дюгалах в Хоринском наслеге. В Нюрбинском районе Николаеву представили план мелиоративной системы «Куочай», куда входят четыре шлюза в Октябрьском и Джикимдинском наслегах.