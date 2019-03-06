В Нюрбе произошла утечка сточных вод из ассенизатора

5 марта в Нюрбе произошла утечка сточных вод из машины ассенизатора, сообщила в среду пресс-служба Минэкологии республики.
«Около 18 часов при выезде на улицу Пионерская водитель ООО «Кристалл» на ассенизаторской машине «КАМАЗ», не справившись с управлением, допустил занос автомашины в кювет.
В результате повреждения сливного крана произошла утечка канализационных сточных вод в объёме 5 куб. м. на проезжую часть улицы. Автомобилю потребовалось буксировка.
Предприятием ООО «Кристал» в ближайшее время будет выполнена работа по очистке наледи, образовавшейся в результате утечки», — сообщает ведомство.
По данному факту Нюрбинским комитетом государственного экологического надзора возбуждено административное дело, ведётся административное расследование.