В Нюрбе произошел массовый инцидент с участием школьников

Накануне в социальных сетях появилось сообщение о, якобы массовой драке, которая произошла 19 декабря в Нюрбе на площади Победы. В качестве иллюстрации было опубликовано видео, на котором видны две группы подростков, которые ведут себя агрессивно по отношению друг к другу.

Сегодня, 26 декабря опубликован комментарий пресс-службы МВД РФ по РС(Я). В нем говорится, что сотрудниками Отдела МВД России по Нюрбинскому району установлены все зачинщики и участники инцидента.

«Полицией проводится проверка, в ходе которой опрошены 28 учащихся ряда учебных и общеобразовательных учреждений района.

По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. Наряду с этим проводится профилактическая работа, в том числе с другими органами системы профилактики», — говорится в сообщении.

Отметим, что среди участников потасовки пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.