Происшествия
В Нюрбе произошел массовый инцидент с участием школьников
Накануне в социальных сетях появилось сообщение о, якобы массовой драке, которая произошла 19 декабря в Нюрбе на площади Победы. В качестве иллюстрации было опубликовано видео, на котором видны две группы подростков, которые ведут себя агрессивно по отношению друг к другу.
Сегодня, 26 декабря опубликован комментарий пресс-службы МВД РФ по РС(Я). В нем говорится, что сотрудниками Отдела МВД России по Нюрбинскому району установлены все зачинщики и участники инцидента.
«Полицией проводится проверка, в ходе которой опрошены 28 учащихся ряда учебных и общеобразовательных учреждений района.
По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. Наряду с этим проводится профилактическая работа, в том числе с другими органами системы профилактики», — говорится в сообщении.
Отметим, что среди участников потасовки пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
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