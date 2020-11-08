В Нюрбе появилось нужное нововведение

На базе Айти-куба в Нюрбе заработал колл-центр. Главная задача такого центра – разгрузить медиков Нюрбинской ЦРБ, на которых ложится огромная нагрузка. Работают здесь операторы под руководством директора МЦБС Анны Багмет. Работники Айти-куба во главе с заместителем директора Яковом Акимовым оказывают им всю необходимую техническую поддержку. В офисе стоит большой светодиодный экран, где отражаются сведения по эпидемиологической ситуации в районе.

Работа организована в 2 смены. Руководство и оперштаб района держат на контроле деятельность колл-центра. В самом начале работы колл-центра приезжал заместитель главы по жизнеобеспечению Алексей Андреев, вникал в суть работы, интересовался рабочими моментами.



Позвонить в колл-центр можно, например, если у человека изменилось самочувствие – не было симптомов, а потом они появились. Или если не получается дозвониться до своей поликлиники.



Больным, находящимся на амбулаторном лечении, будем звонить через каждые 2 дня и интересоваться состоянием их здоровья, их нуждами и потребностями. Может, кто-то нуждается в помощи волонтеров по доставке необходимых товаров и лекарств, в этом случае мы свяжемся с волонтерским штабом.

Главная цель – чтобы люди, больные коронавирусной инфекцией, в любой момент ощущали поддержку и внимание, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами. Конечно, наши медики при своем старании никак не могут сразу охватить медицинским обслуживание более двухсот больных ковидом. Требуется время, чтобы медики дошли до каждого. В этом случае наши работники будут оказывать больным моральную помощь, информируя их, столько на сегодня поступило вызовов и сколько машин с эпидбригадами обслуживают вызовы. В ночное время люди могут обращаться в ЕДДС. Со следующей недели начнет работать стационарный телефон.