В Нюрбе планируют открыть исправительный центр для осужденных на принудительные работы

Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Василий Седрисев посетил Нюрбинский район республики и провел рабочие встречи с прокурором Нюрбинского района Александром Слепцовым, первым заместителем МР «Нюрбинский район» Артуром Яковлевым, главой МО «Город Нюрба» Александром Ивановым, а также заместителем начальника отдела МВД России по Нюрбинскому району Николаем Алексеевым.

Обсуждались вопросы создания специализированного учреждения для отбывания наказания в виде принудительных работ – исправительного центра с возможностью наполнения 100 человек, либо участков, функционирующих как исправительные центры, на базе предприятий на территории Нюрбинского района.

Принудительные работы – это альтернатива лишению свободы для лиц, совершивших преступления небольшой тяжести. Осужденные проживают в общежитиях, работают на предприятиях любой формы собственности, из их заработной платы в доход государства удерживается от 5 до 20 %. Осужденные пользуются правами обычных граждан, им не запрещено пользоваться мобильными телефонами и Интернетом.

Наказание в виде принудительных работ применяется судами с 2017 года и с каждым годом данная судебная практика расширяется. В Республике Саха (Якутия) исправительный центр № 1 открылся в январе 2019 года в г. Ленске. Лимит его наполнения составляет 100 человек.

Руководитель УФСИН Василий Седрисев подчеркнул, что в связи с перспективностью применения наказаний альтернативных лишению свободы, перед ведомством стоит задача по расширению сети исправительных центров. И важным моментом в этом процессе отмечается участие в их создании местных органов власти, а также бизнес-сообщества.