В Нюрбе отремонтировали больничный комплекс

Ряд лет эти помещения нуждались в ремонте и благодаря программе модернизация первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение», в Нюрбинской ЦРБ проведен капитальный ремонт больничного комплекса, в котором размещены основные отделения центральной районной больницы (хирургическое, травматологическое, первично-сосудистое, реанимационное, акушерство и гинекология, также в здании находится аппарат компьютерной томографии, рентгенологические кабинеты, диагностические кабинеты ФГДС и УЗИ).

Так, с июня 2021 года были проведены работы по замене пола, отделки внутренних стен, замены системы отопления легкого крыла здания, цокольному перекрытию, замена входной и межкомнатных дверей, электромонтажные работы, заменены окна, внутренней отделки, канализации. На данный момент завершается замена и утепление фасада.

Кроме того, за время реализации программы Нюрбинская ЦРБ получила три санитарных автомобиля, компьютерный томограф, рентген аппараты, аппараты УЗИ, ФГДС, лапороскопическое оборудование, введено новое модульное здание Хорулинской врачебной амбулатории, в 2022 году ожидается монтаж модульного здания Кюндядинской врачебной амбулатории.

При финансировании администрации муниципального района в 2022 году введено здание фельдшерско-акушерского пункта с Хаты, планируется строительство Маарской врачебной амбулатории с отделением ЦРБ.

«На ремонтные работы из федерального бюджета было выделено свыше 24 млн. рублей. Теперь благодаря господдержке пациенты Нюрбинской ЦРБ могут проходить обследование и лечение в комфортных условиях», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Напомним, в 2022 году запланировано проведение капитального ремонта в 26 зданиях в 19 медицинских организациях, в том числе в Алданском, Аллаиховском, Амгинском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Таттинском, Томпонском, Усть-Янском, Хангаласском и Эвено-Бытантайском районах.