В Нюрбе открылся первый международный этнофестиваль «Якутия-миру»

В Нюрбе состоялось одно из первых мероприятий по реализации указа главы Якутии Айсена Николаева «О единой системе домов Олонхо Республики Саха (Якутия) и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов-носителей традиционного культурного наследия» — Первый международный этнофестиваль материальной культуры и духовности «Якутия-миру». Участие в открытии этнофестиваля принял первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Руководитель выступил с докладом «Креативные индустрии и культурное наследие: перспективы сотрудничества», отметив большой опыт республики в продвижении креативных индустрий, которые питаются именно за счет богатства культурного наследия.

— Кейс Республики Саха (Якутия) является наглядным примером проявления культурного наследия в культурных и креативных индустриях. Опыт нашего региона может быть полезен в условиях наращивания отечественного контента, отталкивающегося от национального самосознания. Показательно, что проведение форума поддержано президентским фондом культурных инициатив. Таким образом, федеральным центром уделяется особое внимание вопросам сохранения культурного наследия многонационального народа нашей страны.

Креативные индустрии питаются богатством культурного наследия, преобразуя его шедевры в коммерческие продукты. Но что тогда дают креативные индустрии для сохранения наследия? Прежде всего они популяризируют явления аутентичной культуры. Благодаря неограниченным возможностям в тиражировании, особенно в условиях цифровизации, максимально увеличивается эффект их воздействия на социум. Все мы потребляем массовую культуру, пользуемся ею в быту. Именно поэтому государственная политика должна корректировать и направлять развитие креативных индустрий, сдерживая их агрессивные свойства и развивая потенциал в формировании национальной идентичности, — отметил Владислав Левочкин.

Первый международный этнофестиваль материальной культуры и духовности «Якутия-миру» продлится в Нюрбе по 9 сентября и привлечет к участию работников культуры и искусства, ученых, фольклорные коллективы, мастеров народных промыслов и ремесел, творческие объединения и музыкальные этноколлективы и тд. Мероприятия пройдут в деловом, профессиональном и творческом форматах.

В ходе делового блока помимо состоявшего пленарного заседания, пройдут круглые столы, воркшопы по видам материального и духовного наследия народов республики, а также 3-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Айыы Танара и кузнечный культ в тенгрианстве». Профессиональный блок же ориентирован на укрепление профессиональных навыков и обучение молодежи. Так, в рамках этого блока пройдут мастер-классы для детей и взрослых по народным промыслам и ремеслам и фестиваль кузнечного мастерства «Сата уустара».

В рамках творческой программы этнофестиваля пройдут выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремѐсел «ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ОЛОНХО», фестиваль якутской национальной кухни «Здоровая еда — здоровая нация», конкурс этнической музыки и презентация книг нюрбинских авторов. Завершится этнофестиваль 9 сентября на площадке ипподрома «Кыталыктаах», где состоится торжественное закрытие с концертом «Нуурал киэһэ» от артистов якутской эстрады, а также аукцион изделий участников фестиваля кузнечного дела «Сата уустара».

Мероприятие проходит в рамках Года культурного наследия народов России, при поддержке Фонда культурных инициатив при президенте Российской Федерации, а также во исполнение указа главы Якутии Айсена Николаева «О единой системе домов Олонхо Республики Саха (Якутия) и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов-носителей традиционного культурного наследия», в рамках Государственной программы по развитию культуры Республики Саха (Якутия) на 2023-2027гг. и в честь 100-летия основания сети учреждений культуры в Нюрбинском районе.