В Нюрбе открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

4 августа на базе Нюрбинской центральной районной больницы состоялось открытие центра амбулаторной онкологической помощи. Горожан и работников Нюрбинской центральной районной больницы со значимым событием поздравил первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей Стручков.

Первый зампред отметил, что в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в республике особое внимание уделяется региональному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Перед нами поставлены задачи: к 2024 году снизить смертность от новообразований до 130 случаев на 100 тысяч человек, увеличить охват населения профилактическими медосмотрами с 40 до 70%» — отметил он.

Одним из основных мероприятий улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» является создание сети центров амбулаторной онкологической помощи.

Центры амбулаторной онкологической помощи создаются как структурные подразделения многопрофильных медицинских организаций, которые располагают необходимой инфраструктурой – рентгеновским, эндоскопическим отделениями, клинико-диагностической лабораторией, отделением ультразвуковой и функциональной диагностики.

Центры будут осуществлять не только стандартные функции медицинских организаций первичного звена – оказанием консультативной, диагностической и лечебной помощи, маршрутизацией пациентов в онкологические диспансеры, но и должны обладать компетенцией для проведения, оценки динамики и эффективности химиотерапевтического лечения, назначения паллиативной медпомощи и реабилитации. Среди обязанностей – анализ методов лечения, ошибок, смертности и причин отказа пациентов от лечения, просветительская работа среди населения.

В нашей республике запланировано поэтапное открытие 18 центров амбулаторной онкологической помощи. В течение 2019 г. будут открыты 9 центров. На сегодняшний день открыты 7 центров, в том числе в Нюрбинской, Мегино-Кангаласской и Мирнинской районных больницах, 4 центра открыты на базе городских поликлиник. До конца текущего года будут открыты центры в Алданском и Нерюнгринском районах, сообщает Секретариат первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).