В Нюрбе откроется диализное отделение

В Нюрбе состоялось поистине историческое событие для здравоохранения района — сделан первый шаг к открытию диализного отделения в районе, благодаря инициативе заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Антонины Афанасьевны ГРИГОРЬЕВОЙ. Напомним, что в феврале Антонина Афанасьевна провела прием по вопросам диализной помощи больным с нефрологическими заболеваниями, во время которого она озвучила Марфе Николаевне БУРЦЕВОЙ, главному врачу «Центра нефрологии и диализа» о желании помочь своим землякам — открыть диализные места для тех, кто страдает хронической почечной недостаточностью в Нюрбинском районе.

На днях с рабочим визитом район посетили представители «Центра современной нефрологии и диализа» — директор, главный врач Бурцева Марфа Николаевна и заместитель директора по финансовым вопросам Валентина Васильевна ПОПОВА. Во время поездки Марфа Николаевна встретилась с главой района Алексеем Михайловичем ИНННОКЕНТЬЕВЫМ, главным врачом Нюрбинский ЦРБ Натальей Николаевной ПАВЛОВОЙ. В ходе встречи были обсуждены вопросы открытия филиала Центра на базе Нюрбинской ЦРБ. По информации Натальи Николаевны, 20 жителей района в настоящее время проходят процедуру гемодиализа в Якутске. Количество пациентов с хроническими заболеваниями почек, которым может потребоваться диализ, к сожалению, с каждым годом увеличивается. Поэтому открытие филиала Центра будет большим подспорьем для тех, кто вынужден находиться вдали от дома и близких. Ведь дома и стены помогают бороться с недугом. Обсудив все проблемные вопросы, было принято решение — совместными усилиями в ближайшее время приступить к подготовке помещения, набрать и обучить специалистов медиков, для открытия диализного отделения на 10 диализных кресел с возможностью работы в 2 смены.

Также сегодня Марфа Николаевна встретилась с врачами Нюрбинской ЦРБ, рассказала и ознакомила о работе центра и его возможностях, способах записи и получения консультации врачей-нефрологов. Результатом и итогом рабочей поездки стало подписание Соглашения о сотрудничестве между «Центром современной нефрологии и диализа» и Нюрбинской ЦРБ, в рамках которого будет организована работа кабинета нефролога в районной поликлинике, а также будет проводиться масштабное скрининговое исследование населения района на выявление хронических заболеваний почек. Благодарим за тёплый и радушный приём главу Нюрбинского района Алексея Михайловича и главного врача Нюрбинского ЦРБ Наталью Николаевну. Надеемся, все что было задумано и запланировано претворится в жизнь, а главное, пациенты будут получать диализ у себя дома!