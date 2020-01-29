В Нюрбе чествуют Героя Советского Союза Николая Чусовского

Сотрудники Нюрбинской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» приняли участие в интеллектуальной игре, посвященной Герою Советского Союза Николаю Николаевичу ЧУСОВСКОМУ.

По итогам игры о жизни великого земляка заместителю главного инженера Нюрбинской нефтебазы Александру САННИКОВУ, механику автозаправочной станции Степану ОЛЕСОВУ и системному администратору АО «Саханефтегазсбыт» Антону ПЕТРОВУ вручены грамоты и памятные подарки.

Николай Николаевич Чусовской уроженец Октябрьского наслега Нюрбинского улуса. Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 г. За активное участие в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. и безупречную работу на трудовом фронте после войны имя Николая Николаевича Чусовского занесено в Книгу почета Нюрбинского улуса.

Он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и другими. Избирался депутатом Верховного Совета ЯАССР второго и третьего созывов и депутатом Якутского горсовета. Его именем названы школа, где он учился и улица в Нюрбе.