В Нюрбе будут развивать аборигенную породу якутского скота

В октябре на участок Чкалов с. Акана было завезено 50 голов КРС якутской породы из с.Болугур Амгинского района, с. Өргөлөөх Намского района и с.Магарас Горного района. Животные были распределены по двум скотопомещениям.

Глава улуса Алексей Иннокентьев отметил, что благодаря совместной усиленной работе с ГКП РС(Я) «Якутский скот» в Нюрбинском улусе будут развивать аборигенную породу якутского скота. «В декабре 2018 года глава Якутии Айсен Николаев подписал Указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Согласно документу, до 2024 года популяция якутского скота должна выйти из угрожающего статуса за счет увеличения поголовья с 660 до 1 тыс. голов. Теперь и нюрбинцы внесут свой вклад в развитие популяции якутского скота» — отметил он.

В завершении своего выступления глава улуса вручил филиалу предприятия «Якутский скот» сертификат на приобретение трактора «Синтай».

За последние 5 лет поголовье якутского скота возросло в 1,5 раза до 2 тысяч голов, из которых 760 голов приходится на генофондные питомники, 555 – базовые хозяйства, 585 – иные фермерские хозяйства и ИП. На сегодня разведением якутского скота занимаются в 20 наслегах 14 районов республики, а также в Якутске. На 1 октября этого года в 6 районах центральной группы и г. Якутске насчитывается 885 голов. В 3 районах Западной Якутии – 437 голов. В 5 районах северной группы учтено 1118 голов якутского скота, из них 975 голов – в Эвено-Бытантайском улусе. В целом поставлена задача к 2024 году довести поголовье якутского скота до 3 тысяч голов, в том числе маточное поголовье – до 1 тысячи голов. Для этого необходима не только господдержка, но прежде всего научное обеспечение, считает замминистра.

Согласно утвержденного Плана селекционно-племенной работы на 2018-2022 годы в ГКП «Якутский скот» и 7 базовых хозяйствах начата работа по поиску сочетаний редких (исчезнувших) генотипов для их восстановления методом заказного спаривания животных. Научное сопровождение осуществляется Якутским НИИ сельского хозяйства, с дальнейшей целью использования аборигенной породы якутского скота как исходный материал для улучшения качественных показателей заводских пород и выведения новых типов и пород крупного рогатого скота.

Ветеран сельского хозяйства республики Федот Бускаров выразил благодарность руководству республики и улуса, отметив, что открытие коровника для якутского скота поспособствует возрождению села.

«Открытие филиала предприятия «Якутский скот» — для нас огромная радость и честь. Раньше население с. Чкалов достигало до 280 человек, сейчас же проживают только 9 семей. Теперь на нас обратят внимание и руководство правительства и улуса. Мы надеемся, что наше село получит второе дыхание. А наша задача — сохранить и приумножить поголовье якутского скота, а также увеличить объемы производства. Для этого у нас все условия созданы» — подчеркнул ветеран.

Бригадир Нюрбинского филиала предприятия «Якутский скот» Андрей Игнатьев выразил готовность к дальнейшей плодотворной работе во благо развития сельского хозяйства иотметил, что теперь созданы все условия труда — построен новый просторный коровник, есть подсобное помещение для отдыха работников, улучшились условия для работы.