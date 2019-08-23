23.08.2019
18:16
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Происшествия

В Нюрбе автоледи на Прадо улетела в кювет

22 августа  в 12 часов 17 минут дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило сообщение о том, что в с. Маар произошло опрокидывание в кювет автомашины «Тойота Ленд Краузер Прадо», есть пострадавший.

В ходе проверки установлено, что опрокидывание произошло на 747 км ФАД «Вилюй». В момент ДТП в салоне автомашины, кроме водителя, находились еще два пассажира. Все трое следовали по маршруту г. Якутск — с. Сунтар. 

Из объяснений участников происшествия следует, что во время маневра 48-летняя  автоледи не справилась с рулевым управлением. 

В результате ДТП  пассажир — женщина 67 лет, сидевшая на заднем сидении, с множественными переломами доставлена в травматологическое отделение больницы г. Нюрба. Опрокидывание произошло в левую сторону по ходу движения транспортного средства, все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и второй пассажир не пострадали. 

Автоледи  с 8-летним водительским стажем, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. По медосвидетельствованию на состояние опьянения  результат  показал отрицательный — трезвая. 

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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