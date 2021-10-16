В ноябре стартует новый сезон проекта ПУСК

В ноябре стартует новый сезон проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат (ПУСК)» в рамках гранта главы Республики Саха (Якутия)

В 2021-2022 годах жители Амгинского, Горного и Усть-Алданского районов смогут обучиться и получить профессию сварщика, бетонщика, каменщика бесплатно в рамках гранта главы Республики Саха (Якутия) по реализации проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат» (ПУСК).

В 2020 году Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) совместно с молодежным правительством республики начали реализацию проекта «Передвижной учебно-строительный комбинат» (ПУСК).

«ПУСК» — это новый формат образования, когда человек, находясь дома, никуда не выезжая, может получить рабочую профессию. В прошлом году проект в пилотном режиме внедрен в Горном районе. В итоге 16 слушателей из числа местного населения смогли пройти обучение и получить востребованную рабочую профессию, не выезжая за пределы места проживания.

В 2021 году ЦОПП Якутии с этим проектом выиграл грант Главы республики на дальнейшую его реализацию и благодаря этому в трех районах Якутии будет создано 100 бюджетных мест.

«Программа, конечно, в первую очередь направлена на трудоустройство безработных и обеспечение рабочей силой местных производств. По итогам реализации проекта в Горном районе мы получили хорошие отклики от слушателей и Администрации района. Думаю, в дальнейшем проект еще расширится. Он будет востребован и в Арктике», — отметил директор ЦОПП Владислав Хабаров.

«Просто нужно понимать особенность нашей республики: многие районы очень отдалены от центра, там нет возможности пройти подготовку на местах. Сейчас мы меняем подход к обучению, когда не человек приходит в образовательную организацию, а она к нему. Уверен, что это принесет ощутимую пользу как в улучшении ситуации на рынке труда, так и в целом в системе профессионального образования республики», — прокомментировал он.

Обучение проходит в удобном формате и разделен на три этапа. Первый — теоретический: на цифровой платформе ЦОПП слушатели самостоятельно осваивают базовый материал с помощью лекций, видеоуроков и тестов. Второй — неделя учебной практики. В этот момент в районы выезжает автобус, оснащенный всем необходимым оборудованием и материалами, прибывают преподаватели и мастера производственного обучения. Последний этап — полтора месяца производственной практики, в ходе которой слушатели могут применить полученные навыки. После они сдают квалификационный экзамен, и им выдают свидетельство о рабочей профессии установленного образца.

Реализация нового сезона проекта и прием заявок от жителей районов начнется уже в ноябре этого года. Объявление о старте проекта будет на сайте copp14.ru и в соцсетях центра.

Кроме этого, проект «Передвижной учебно-строительный комбинат» не только обучает взрослых, но и проводит профориентационную работу со старшеклассниками. Школьникам рассказывают о том, какие специальности они могут получить, и дают попробовать поработать на профессиональном оборудовании.