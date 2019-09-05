В новый учебный год с «Волшебной картой АЭБ»

В минувшее 1 сентября тысячи учебных заведений по всей стране отметили День знаний, открыв свои двери всем учащимся. Особенно волнующим этот праздник стал для тех, кто пошел в школу в первый раз и для тех, кто начал последний учебный год перед выпускными экзаменами. Республиканский банк АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО поздравил школьников со стартом нового учебного года и вручил первоклассникам полезные подарки – книги «Волшебная карта АЭБ».

В рамках корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанк разработал специальную программу «Финансовая грамотность», чтобы доносить до детей практические и полезные знания ещё в школьном возрасте. Частью этой программы является выпущенная банком обучающая книга «Волшебная карта АЭБ», которую банк издал специально с целью обучения детей основам финансовой грамотности. Яркая и интересная книга в простой и понятной для детей форме рассказывает о том, что такое деньги, банки, пластиковые карты. Именно эти книжки Алмазэргиэнбанк подарил первоклассникам в этот день.

Руководство и сотрудники банка в лице Председателя Правления Алмазэргиэнбанка Николая Долгунова, Советника Председателя Людмилы Николаевой, Первого Заместителя Председателя Правления Анатолия Мыреева, Заместителя Председателя Правления АЭБ Анатолия Табунанова, корпоративного секретаря АЭБ Татьяны Кривцовой, директора ДРБ Анны Алексеевской, начальника управления розничного бизнеса Людмилы Ушницкой, директора по персоналу Матрены Николаевой, руководителя группы договорных кредитов Гаврила Баишева, а также сотрудники дополнительных иногородних офисов банка от имени всего коллектива АЭБ, поздравили учащихся школы №31, национальной школы «Айыы Кыhата», Сахагимназии, Городской классической гимназии, школы №35, школы №12 села Пригородное, Вилюйской начальной школы, двух школ села Бердигестях Горного района Якутии и Чурапчинской средней школы имени С.А. Новгородова.

Анна Алексеевская на школьной линейке вручила благодарственное письмо от имени Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО директору СОШ №31 города Якутска Валентине Рыбкиной за активное участие в развитии проекта, направленного на повышение финансовой грамотности среди школьников. А в селе Бердигестях сотрудники дополнительного офиса АЭБ провели уроки финансовой грамотности в школе имени С.П. Данилова и школе имени А.Н. Осипова. Всего в классах было охвачено 6 классов и 139 первоклашек. Ребята были рады поздравлениям и подаркам, они заинтересовались книгами, рассматривали их и слушали лекции.

В Вилюйском улусе в первый раз порог школы переступили 466 детей, из них 137 детей из Вилюйской начальной школы получили книжки от АЭБ. Отметим, что в преддверии нового учебного года в городе Вилюйске ежегодно проходит акция «Помоги собраться в школу». Главной целью акции является помощь многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке ко Дню знаний. Коллектив Вилюйского дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка по традиции принял участие в этой акции. Адресную помощь в виде рюкзаков и школьных принадлежностей оказали семье Николаевых. В семье пятеро детей, двое из которых школьники. Ребята начали учебный год в полной готовности.

Также сотрудники иногородних подразделений поздравили учащихся школ Нижнего Бестяха, города Покровска, Верхневилюйска и села Ытык-Кюель.

Работники дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка в поселке Нижний Бестях 2 и 3 сентября посетили уроки первоклассников в НБСОШ № 1 и в НБСОШ №2, поздравили с началом нового учебного года ребят и с пожеланиями успехов в учебе, новых открытий, побед, знакомств вручили книжки по финансовой грамотности «Волшебная карта АЭБ».

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Дополнительным офисом в Покровске 1 сентября был организован выезд для вручения подарков первоклассникам ПСОШ №3. А в селе Ытык-Кюель в День знаний сотрудники дополнительного офиса поздравили учащихся и учителей ЫКСШ №2 имени Д.А. Петрова на общей линейке, вручили всем первоклассникам книги от Алмазэргиэнбанка и провели урок финансовой грамотности в 1″б» классе. Коллеги из дополнительного офиса в селе Верхневилюйск в День знаний приняли участие на торжественном классном часе для учеников 1 «а» класса Верхневилюйской средней школы имени И. Барахова, где рассказали о школьной карте, о контроле школьной карты через личный кабинет для оплаты горячего питания и проезда в общественном транспорте.

От имени Алмазэргиэнбанка хотим пожелать всем учащимся, педагогам и работникам образовательной сферы успешного и плодотворного учебного года, больше счастливых моментов, оптимизма и вдохновения на пути по дороге знаний.