В новый год в новой квартире

Глава Якутии Айсен Николаев 19 декабря в рамках рабочей поездки в Томпонский район принял участие в торжественном вручении ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья в посёлке Хандыга.

Жители центрального населённого пункта Томпонского района получили новое жильё в 64-квартирном жилом доме по улице Кудрявого. Строительство дома стало возможным благодаря реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

Айсен Николаев сердечно поздравил жителей Хандыги, переселённых из аварийного жилья, и вручил им ключи от новых квартир. Глава Якутии отметил, что в республике программа по переселению из аварийного жилого фонда является одной из самых масштабных по стране. Благодаря реализации программы сотни тысяч жителей республики получают новое комфортабельное жильё.

Как отметил глава Томпонского района Яков Степанов, в рамках данной программы в Томпонском районе до 2025 расселят 156 многоквартирных домов, из которых 85 – в посёлке Хандыга. Всего новое жильё получат почти 3000 человек.

В 2021 году в посёлке запланировано благоустройство дворовых территорий.

От имени жильцов выступила Нина Ханарова, которая поблагодарила руководство страны и республики за оказанную поддержку и возможность встретить Новый год в новых современных квартирах.