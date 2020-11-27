В Новый год на новом авто! АЭБ разыграет автомобиль и ещё 26 призов
В 27-й день рождения Алмазэргиэнбанк дарит подарки своим клиентам. Расплачиваясь картой АЭБ при совершении покупок у партнёров программы лояльности «СВОИ», вы можете стать владельцем автомобиля KIA Rio X-Line 2020 года выпуска.
Кроме автомобиля Алмазэргиэнбанк разыграет смартфон iPhone 12 и тысячу литров ГСМ. А еще 24 везунчика получат приз в виде увеличения своего кэшбэка у партнёров системы лояльности «СВОИ» в пять раз. Это уникальный шанс получить до 40 000 рублей кэшбэка.
Также банк подарит скидку на кредит «Простые решения» всем пользователям системы лояльности «СВОИ» – при оформлении заявки онлайн на credit.albank.ru.
Розыгрыш призов Алмазэргиэнбанк проводит к своему дню рождения, который отмечается 6 декабря, а также в честь запуска новой версии мобильного приложения «АЭБ Онлайн».
Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо:
С 1 декабря 2020 по 10 января 2021 года расплачиваться картой Алмазэргиэнбанка за услуги и покупки товаров в магазинах, кафе, ресторанах, аптеках, салонах красоты, на автозаправках – партнерах программы лояльности «СВОИ», соблюдая простые условия акции:
1. Подключиться к системе лояльности «СВОИ»;
2. Установить на смартфон новую версию мобильного приложения «АЭБ Онлайн»;
3. С 1 декабря 2020 по 10 января 2021 года совершить более 20 покупок в не менее 10 магазинах партнеров системы лояльности «СВОИ» на общую сумму от 20 000 рублей. Полный список партнеров программы – на svoi.albank.ru;
4. Дождаться 14 января 2021 года, когда банк объявит 27 победителей акции;
Вручение призов состоится с 25 января по 25 февраля 2021 года.
Если у вас ещё нет банковской карты АЭБ, вы можете подать онлайн-заявку на ее выпуск на сайте банка online-info.albank.ru. Срок изготовления карты – от 1 дня, обязательно уточните офис для получения карты.
Подробности – на www.albank.ru. Бесплатная круглосуточная горячая линия АЭБ: 8-800-100-34-22 или 8(4112)34-22-22.
+7 (999) 174-67-82