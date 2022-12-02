02.12.2022
17:54
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Общество

В Новый год без долгов — хорошая примета!

«Сахатранснефтегаз» проводит с 1 по 31 декабря 2022 года предновогоднюю акцию «Прощеные дни» под девизом «В Новый год без долгов — хорошая примета!».

Потребители-физические лица могут погасить задолженность за природный газ без учета пени.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Сахатранснефтегаз

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