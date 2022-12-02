«Сахатранснефтегаз» проводит с 1 по 31 декабря 2022 года предновогоднюю акцию «Прощеные дни» под девизом «В Новый год без долгов — хорошая примета!».

Потребители-физические лица могут погасить задолженность за природный газ без учета пени.