В Новый год без долгов: АЭБ отменяет пени

Накануне своего дня рождения и новогодних праздников в Алмазэргиэнбанке стартует традиционная акция по отмене пеней.

«Впереди новогодние хлопоты, самая горячая пора, когда надо покупать подарки – у всех очень много расходов. И чтобы немного поддержать наших клиентов, мы каждый год проводим в декабре акцию, позволяющую погасить долг по кредитам без начислений пени и штрафов. Под акцию попадают потребительские кредиты, ипотека, кредитные карты и овердрафты. Главное – написать заявление на списание пени и погасить всю задолженность по основному долгу и процентам», — сообщила заместитель начальника управления кредитования физлиц департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Сахаяна Павлова.

Она отметила, что по кредитам с просроченной задолженностью по основному долгу свыше 50 дней действует специальное условие: размер пени снижается частично – пропорционально погашенной задолженности.

Акция начинается в АЭБ 1 декабря и продлится до самого конца месяца. Заявление на отмену пени можно подать в офисах Алмазэргиэнбанка либо через операторов колл-центра.

Сайт банка: www.albank.ru

Номер бесплатной круглосуточной горячей линии: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России).

Встречайте Новый год без долгов!