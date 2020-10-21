В новом поселке Якутии появилась первая светлая улица

В рамках реализации муниципальной программы «Светлая столица» установлены опоры со светодиодными светильниками на улице Связистов в селе Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега. Таким образом, освещена дворовая территория с детской и спортивной площадками, и рядом находится детский сад села.

Руководитель администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов сообщил, что вдоль улицы установлено 23 опоры со светильниками.

«В селе не было уличного освещения, поэтому мы все очень рады. Отрадно, что уличные светильники установлены рядом с детским учреждением и местом, где обычно играют дети. Тем самым власти города обеспечили, прежде всего, безопасность детей. Надеемся, что работы по освещению других улиц села будут продолжены», — сказал Егор Попов.

Работы по строительству и реконструкции систем наружного освещения выполнил МУП «Горсвет». После перевода уличных светильников на баланс, ремонт и содержание будут проводиться силами администрации Тулагино-Кильдямского наслега.

«Жители села Сырдах выражают свою благодарность главе города Якутска Сардане Авксентьевой, Жатайскому участку УГРС «Сахатранснефтегаз» в лице Станислава Уваровского», — отметил руководитель администрации наслега.

Напомним, работы по освещению идут и в других пригородах Якутска — селах Маган, Хатассы, Пригородный, Владимировка. Из муниципального бюджета на строительство и реконструкцию линий освещения в этом году выделено 20 млн рублей.