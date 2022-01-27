27.01.2022
18:40
133
Медицина
В новом ковидном центре в «Триумфе» огромная очередь!
Якутские соцсети распространяют фотографии и сообщения о проблемах в работе нового ковидного центра в «Триумфе», который вчера торжественно открыли.
Очевидцы пишут: «Хваленый центр ковид в Триумфе закрыт уже в 17:00! Больные толпятся у входа и их не принимают. Когда уже власти перестанут обманывать население?? Где медицинское обслуживание обещанное? Работали значит три часа всего?! Народ все больше и больше скапливается на улице», сообщает тгк NewsOfYakutia.
40 минут простояли люди, после чего целой толпе показали что надо обогнуть здание и войти со стороны озёра. Люди пошли, но их встретили сообщениями о том, что центр закрыт!
Позже людей запустили, но образовалась большая очередь.
Фото: Соцсети
Источник: тгк NewsOfYakutia.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.01.2022
47
27.01.2022
193
27.01.2022
131
27.01.2022
177
27.01.2022
135
27.01.2022
302
27.01.2022
243
27.01.2022
158
27.01.2022
262
27.01.2022
119
27.01.2022
323
27.01.2022
233
27.01.2022
190
27.01.2022
269
27.01.2022
211
27.01.2022
435
27.01.2022
528
27.01.2022
689
27.01.2022
315
27.01.2022
436
27.01.2022
333
27.01.2022
268
27.01.2022
203
27.01.2022
313
27.01.2022
1108
27.01.2022
1420
27.01.2022
468
26.01.2022
603
26.01.2022
469
26.01.2022
312
26.01.2022
421
26.01.2022
352
26.01.2022
398
26.01.2022
1066
26.01.2022
342
26.01.2022
972
26.01.2022
2796
26.01.2022
1529
26.01.2022
659
26.01.2022
677
26.01.2022
1301
26.01.2022
353
26.01.2022
958
26.01.2022
352
26.01.2022
708
ТОП НОВОСТИ
25.01.2022
9075
21.01.2022
7956
23.01.2022
6574
24.01.2022
6170
24.01.2022
4622
21.01.2022
4385
24.01.2022
4196
21.01.2022
3545