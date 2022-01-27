В новом ковидном центре в «Триумфе» огромная очередь!

Якутские соцсети распространяют фотографии и сообщения о проблемах в работе нового ковидного центра в «Триумфе», который вчера торжественно открыли.

Очевидцы пишут: «Хваленый центр ковид в Триумфе закрыт уже в 17:00! Больные толпятся у входа и их не принимают. Когда уже власти перестанут обманывать население?? Где медицинское обслуживание обещанное? Работали значит три часа всего?! Народ все больше и больше скапливается на улице», сообщает тгк NewsOfYakutia.

40 минут простояли люди, после чего целой толпе показали что надо обогнуть здание и войти со стороны озёра. Люди пошли, но их встретили сообщениями о том, что центр закрыт!

Позже людей запустили, но образовалась большая очередь.