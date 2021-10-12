В новой школе Кыйы приступили к сборке и установке мебели

Застройщик ПК «Монтажник» завершает строительство школы на 90 мест в селе Кыйы Таттинского улуса, работы выполнены на 90%. Общая площадь нового 2-этажного здания составляет 2757 кв. метров. Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование».

Строители завершают отделку помещений, собирают мебель и устанавливают школьное оборудование. В здании смонтированы и запущены магистральные сети тепло-водо и энергоснабжения. Электрики подключают техоборудование к электрическим сетям и производят монтаж слаботочных сетей (телефонизация). Завершены пусконаладочные работы системы отопления.

На 2-х этажах разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, столовую, медпункт, библиотеку, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные помещения. На каждом этаже запланированы рекреации и холлы, а также санузлы для учащихся, преподавателей и персонала.

На прилегающей территории обустроены физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, а также места для отдыха учеников.

Срок сдачи объекта — ноябрь 2021 года.