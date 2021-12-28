В новогодние выходные в Якутске усилят антиковидные рейды

В городе Якутске продолжают проверять соблюдение санитарных требований и пропуска по QR-кодам, а также соблюдение режима работы в ночных клубах и других заведениях общепита.В предстоящие выходные и праздничные дни рейдовые мероприятия городского Оперштаба совместно с правоохранительными органами будут проводиться в усиленном режиме, сообщили в Административной комиссии г. Якутска.

В понедельник 27 декабря специалисты управ и сводные группы Оперативного штаба Окружной администрации города Якутска проверили 37 объектов, в том числе 7 питейных заведений и оптовую базу. 5 нарушений выявлено в Строительном округе, проведено 10 профилактических бесед. Составлен один протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ и направлен в Управление ГО и ЧС г. Якутска, далее в суд.

Всего за 2021 год Управлением ГО и ЧС г. Якутска в суд направлено 112 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них на сегодня судом рассмотрено 85 дел, по которым вынесены штрафные санкции в размере от 30 тысяч до 500 тысяч рублей, оставшиеся протоколы находятся на рассмотрении.

Напомним, за допуск посетителей в заведения общественного питания без проверки QR-кодов и нарушение режима работы предусмотрена административная ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.