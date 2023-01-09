09.01.2023
18:18
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Красота & Здоровье
В Новогодние праздники на Скорую помощь поступило более 5000 вызовов
С 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. службой скорой медицинской помощи было обработано 5152 вызовов.
А в новогоднюю ночь в столице республики поступило 550 вызовов.
Всего в 25 бригадах 03 было задействовано 91 сотрудников.
Напомним, что Станции скорой медицинской помощи г.Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Номера для вызовов — 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).
Также Скорую медпомощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.
Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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