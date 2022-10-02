В Норильске состоялся Фестиваль культуры народов Якутии

С 22 по 25 сентября в г. Норильске состоялся организованный Музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска» и Музеем музыки и фольклора народов Якутии Фестиваль культуры народов Якутии: «Здравствуй, Норильск!».

Команда в составе музейщиков, мастеров и деятелей культуры и искусства Якутии подготовили насыщенную программу, во всей красе раскрывающую культуру Севера. 22 сентября открылась выставка “Мотивы Севера”, где быди представлены предметы материальной и духовной культуры коренных народов Якутии. Вечер был украшен музыкальным выступлением эвенкийской этно-певицы Синильги. В программе приняли участие студенты Колледжа искусств г. Норильска фольклорного отделения. Молодые люди выступали в качестве моделей показа коллекции стилизованных эвенкийских костюмов, созданных руками Синильги.

23 сентября был организован кинопоказ фильма-притчи «Царь-птица» и встреча с режиссером Эдуардом Новиковым, который получил главный приз Московского кинофестиваля в 2018 году. После кинопоказа зрители долго не отпускали режиссера, задавали вопросы о производстве фильма, символах. Прошли встречи студентов отделения ДПИ с мастером музыкальных струнных инструментов Русланом Габышевым и мастерицей креативным дизайнером северной одежды Синильгой.

24 сентября жители города смогли увидеть научно-популярный документальный фильм «Мой личный дракон». Благодаря фильму и проекту «Динозавры вечной мерзлоты-2020» Якутия имеет шансы стать не только «родиной мамонтов», как принято ее называть сейчас, но и «землей полярных динозавров». Фестиваль приобрел музыкальное звучание при Арт-встрече с мастером якутских традиционных музыкальных струнно-смычковых инструментов и музыкантом-виртуозом Русланом Габышевым.

25 сентября маленькие зрители с большим удовольствием и интересом посмотрели мультфильмы «Нюргун Ботур Стремительный» по якутскому эпосу и мультсериалы «Приключения мышки» по эвенским сказкам и «Юкагирское сказание о богатыре Эдильвее».

Завершающим аккордом Фестиваля народов Якутии «Здравствуй, Норильск!» был концерт с участием артистки Театра коренных народов Севера, эвенскийской этно-певицей, отличника культуры РС(Я) Синильгой, ведущей солисткой Государственного театра оперы и балета Якутии им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоон, заслуженной артисткой РФ и РС (Я) Анной Дьячковской и музыкантом-виртуозом, солистом ансамбля “Кыл Саха”, национального оркестра Театра танца им. С.А.Зверева-Кыыл Уола, отличника культуры РС(Я) Русланом Габышевым.

— Очень радовал интерес норильчан к нашей культуре народов Якутии, после мероприятий никто не торопился домой, задавали очень много вопросов, фотографировались, внимательно рассматривали одежду, предметы, интересовались технологией изготовления и значением орнаментов. Музыкальные номера наших артистов завораживали своими мотивами, все были восхищены таким разнообразным звучанием Якутии от фольклора до классики. Мы очень рады, что после проведенных мероприятий Фестиваля было подписано соглашение о сотрудничестве с музейно-выставочным комплексом “Музей Норильска”.От всей души благодарны идейному вдохновителю и организатору Фестиваля культуры народов Якутии «Здравствуй, Норильск!» Наталью Федянину, директора музея Норильска и всех музейных сотрудников, администрацию г. Норильска, Норильский колледж искусств. От имени Музея музыки и фольклора народов Якутии признательны нашим носителям культурного наследия Якутии — Синильге, Руслану Габышеву, Анне Дьячковской, которые всегда отзываются и принимают участие в программах “Кочующего музея”. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, — сообщают в музее.

Источник: Музей музыки и фольклора