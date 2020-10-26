В ночных заведениях Якутска произошли изменения

С 19 по 23 октября в г. Якутске составлено 18 протоколов по ст. 3.8 КоАП РС (Я) о несоблюдении требований нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (нарушение масочного режима).

За прошедшую неделю в отношении 7 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение правил режима повышенной готовности (всего – 21 протокол). По ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ к ответственности привлечено 1 юридическое лицо (всего составлено 15 протоколов). Вынесено 66 предписаний для устранения нарушений.

В выходные 24-25 октября проверено 22 ночных заведения. Из них нарушения выявлены в 6 ресторанах и барах – «Number one», «Туман», «Микс бар», «Умед», «Пивовар», «Бар у Бати», составлены акты по ст. 3.8 КоАП РС (Я).

«Нарушений становится меньше. Раньше при проверке ночных развлекательных заведений фиксировали нарушения у большей половины. Люди стали больше соблюдать санитарные требования», — отметил председатель админкомиссии Феликс Антонов.

Кроме того, в рамках городского месячника по регистрации домашних животных Административной комиссией г. Якутска с 19 по 23 октября составлено 2 протокола по ст. 5.3 КоАП РС (Я) за уклонение от регистрации животных, по итогам проверки в Строительном округе. Всего составлено 15 протоколов об административном правонарушении.

Окружная администрация города Якутска напоминает горожанам о необходимости соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию в общественном транспорте, при посещении торговых центров, магазинов, общепита и других мест массового скопления людей.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.