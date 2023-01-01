В ночь с 31 декабря на 1 января в Якутии на свет появились две девочки

Первая малышка родилась в 00:56 часов в Перинатальном центре Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины. А в 04:35 в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы родилась еще одна маленькая якутянка. Источник: t.me/aisen_nikolaev

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх