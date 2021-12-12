В Нижний Куранах едут главные награды всероссийского конкурса

И вновь ошеломительный успех творческой молодежи п. Нижний Куранах! На этот раз — на Всероссийском фестивале-конкурсе «Творческое начало», который проводится во Владивостоке.



В столицу Приморского края со своими номерами «Калинка» и «Эвенкийский танец» отправились коллектив «Скитлс» хореографического отделения Нижнекуранахской школы искусств под руководством Валерии Андреевой и преподаватель НКДШИ Виктория Торопова, выступившая в номинации «Вокал».

Народный танец принес хореографическому коллективу гран-при фестиваля, также завоевала главный приз мероприятия в своей номинации Виктория Торопова.

За эвенкийский танец группа «Скитлс» удостоена звания лауреатов I степени.

Во Всероссийском конкурсе-фестивале «Творческое начало!» принимают участие творческие коллективы, солисты, ансамбли всех жанров и направлений, а также детско-юношеские, молодежные, студенческие и взрослые коллективы России и других стран мира, в таких номинациях, как «Танцевальное творчество» (соло, дуэты, малые формы и ансамбли), «Вокальное творчество» (соло, дуэты, малые формы и ансамбли), «Инструментальное творчество», «Театр моды», «Театральное творчество», «Цирковое искусство», «Изобразительное творчество», «Фотовыставка», «Компьютерная графика», «Выставка прикладного искусства».

Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Наш Мир», при информационной поддержке Министерства культуры и архивного дела Приморского края.