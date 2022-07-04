В Нижнеякокитском погибли два электромонтера – Селигдар

ПАО «Селигдар» сообщает, что 4 июля 2022 года на производственном комплексе Нижнеякокитский произошёл несчастный случай. В ходе выполнения работ два электромонтёра погибли. В настоящее время специальная комиссия ведет расследование и выясняет причины и обстоятельства этой трагедии. Мы выражаем глубокое соболезнование семьям погибших сотрудников. Организована проверка по факту гибели двух работников — удар током?

Источник: Пресс-службы ПАО «Селигдар».

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