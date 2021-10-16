В Нижнем Куранахе организован конкурс рисунков «Читающая мама»

Ассоциация строителей АЯМ. Новые грани сотрудничества.

Конкурс рисунков «Читающая мама», приуроченный к республиканскому Дню матери, проходил с 29 сентября 2021 года в п. Нижний Куранах. Мероприятие прошло при содействии ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Инициатором конкурса стал библиотечно-информационный центр поселка.

Юные художники состязались в трех возрастных категориях. Формат работ и техника исполнения – не имели ограничений.

Конкурс вызвал оживление среди жителей поселка. За время приема заявок в библиотеку поступило более сорока оригинальных работ, выполненных в различных стилях.

14 октября жюри в составе Полины Бабарыко – ведущего специалиста администрации МО «Поселок Нижний Куранах», Елены Бритвиной – библиотекаря БИЦ п. Нижний Куранах, Надежды Ушницкой – учителя якутского языка и КНРС(Я) рассмотрели представленные на конкурс работы и определили победителей. Ими стали:

В возрастной категории 4-8 лет:

1) Грицай Артем, 7 лет, МБОУ «СОШ №4» п. Нижний Куранах

2) Навоян Аделина, 4 года, МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Нижний Куранах

3) Винокуров Арсений, 7 лет, МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»

В возрастной категории 9-12 лет:

1) Нечеухин Дмитрий, 10 лет, МБОУ «СОШ №4» п.Нижний Куранах

2) Окорокова Алина, 10 лет, МБОУ «СОШ №4» п.Нижний Куранах

3) Сперанская Анна, 10 лет, МБОУ «СОШ №4» п.Нижний Куранах

В возрастной категории 13-15 лет

1) Симаков Руслан, 13 лет, МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида п.Нижний Куранах»

Победители, занявшие призовые места были награждены дипломами, памятными подарками и бесплатными билетами в кинотеатр ТРК «Чудопарк» г.Алдан.

Благодарственными письмами были отмечены руководители и вторые участники конкурса «Читающая мама».

«Благодарим наших партнеров, коллектив Ассоциации строителей АЯМ» в лице исполнительного директора Егора Фролова и первого заместителя исполнительного директора Дмитрия Бузова за содействие, материальную и информационную поддержку в проведении конкурса. Это доброе дело, сделанное от сердца, нашло свой отклик и благодарность в сердцах жителей нашего поселка. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, — поблагодарила партнеров организатор конкурса, ведущий библиотекарь Софья Зелинская.

С понедельника, 18 октября в библиотеке будет организована выставка работ участников, все желающие, в течении недели могут посетить данную экспозицию.