В Нижнем Бестяхе вспыхнули пожары в магазине и вагончике охраны

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

24 января 2020 г. в 00:58 на пульт «01» поступило заявление о возгорании частного гаража на улице Лесная в Нерюнгринском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждено: кровля на общей площади 10 кв.м. Причина предположительно НППБ при эксплуатации эл. оборудования. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

24 января 2020 г. в 08:09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный магазин на улице Ленина в п.Н.Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело потолочное перекрытие. В результате пожара огнем повреждено: потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

24 января 2020 г. в 13:59 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой вагончик охраны на улице Ленина в п.Н.Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждено: строение и пристрой. На общей площади 54 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

24 января 2020 г. в 15:56 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Кочнева в п.Сангар Кобяйского улуса. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление подьезда. В результате пожара огнем сгорел мусор в бойлерной на площади 0.3 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

24 января 2020 г. в 23:17 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 4-х этажный жилой дом на улице Магаданская в п.Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделени горел мусор. В результате пожара сгорел мусор на лестничной клетки на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!